(رويترز) - يرفض زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الركون لما حققه من انجازات بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل 15 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما أحرز هدفا في الفوز 3-صفر على ليستر سيتي حامل اللقب يوم الأحد.

ورد اللاعب البالغ عمره 35 عاما على تكهنات بأنه سيعاني في التأقلم على قوة وسرعة الدوري الإنجليزي بتسجيل 20 هدفا في كل المسابقات منذ انضمامه ليونايتد في صفقة انتقال حر في يوليو تموز الماضي قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وأبلغ ابراهيموفيتش - وهو أول لاعب في يونايتد يسجل 20 هدفا في كافة المسابقات منذ فعلها روبن فان بيرسي موسم 2012-2013 - وسائل اعلام بريطانية "حددت هدفا في ذهني لكنني لن أفصح عنه.. ولم نحققه بعد."

ولم يخسر يونايتد في اخر 15 مباراة بالدوري ويحتل المركز السادس بالدوري بفارق نقطتين فقط خلف ارسنال صاحب المركز الرابع وهو اخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد 24 مباراة.

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان فريقه عاد للمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قال المهاجم السويدي "أعتقد ذلك. لقد كان الفارق كبيرا قبل أشهر قليلة ولكنه تقلص الان. أعتقد أن علينا الحفاظ على مستوانا."

وأضاف "لو فزنا بمبارياتنا وحصدنا النقاط التي كنا ننافس عليها حينها كان الوضع سيختلف تماما ولكن حسنا.. ننظر إلى الفرق الأخرى ويحدونا الأمل في اضاعتها لنقاط."

وتوج ابراهيموفيتش بالدوري في أربع دول مختلفة خلال مسيرته التي بدأت مع مالمو في السويد عام 1999 مرورا بأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس ولعب تحت قيادة جوزيه مورينيو - مدرب يونايتد - في انترناسيونالي كما دافع عن قميص برشلونة وميلانو.

وسجل اللاعب 392 هدفا في 677 مباراة وفاز بلقب على الأقل في كل موسم منذ عام 2001.

ويستضيف يونايتد منافسه واتفورد صاحب المركز العاشر يوم السبت المقبل.

(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)