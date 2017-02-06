-
رياضة
- صدمة في الزمالك قبل السوبر
- 19 لاعبا بقائمة السويس استعدادا لكوكاكولا بالمظاليم
- الاتحاد السكندري يحبط مخطط «تشاما» للهروب من الفريق
- فوز الأهلي على بتروجت في دوري الكرة الطائرة
- الأهلي يخوض تدريباته بأبو ظبي على ملاعب قرية زايد الرياضية
- عبد الحفيظ يشيد بملعب السوبر وفندق إقامة الفريق بأبو ظبي
- المقاولون يفوز على التصنيع 8-0 وديا استعدادا لـ«الاتحاد»
- الألومنيوم يختتم تدريباته استعدادا للجونة بالمظاليم
- بالصور.. القناة ينهي تدريباته استعدادا لدمياط
- اجويرو يقول إنه سيستمر ويقاتل من أجل مستقبله بمانشستر سيتي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ابراهيموفيتش متعطش لمزيد من الأهداف مع يونايتد
(رويترز) - يرفض زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الركون لما حققه من انجازات بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل 15 هدفا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما أحرز هدفا في الفوز 3-صفر على ليستر سيتي حامل اللقب يوم الأحد.
ورد اللاعب البالغ عمره 35 عاما على تكهنات بأنه سيعاني في التأقلم على قوة وسرعة الدوري الإنجليزي بتسجيل 20 هدفا في كل المسابقات منذ انضمامه ليونايتد في صفقة انتقال حر في يوليو تموز الماضي قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا.
وأبلغ ابراهيموفيتش - وهو أول لاعب في يونايتد يسجل 20 هدفا في كافة المسابقات منذ فعلها روبن فان بيرسي موسم 2012-2013 - وسائل اعلام بريطانية "حددت هدفا في ذهني لكنني لن أفصح عنه.. ولم نحققه بعد."
ولم يخسر يونايتد في اخر 15 مباراة بالدوري ويحتل المركز السادس بالدوري بفارق نقطتين فقط خلف ارسنال صاحب المركز الرابع وهو اخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد 24 مباراة.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان فريقه عاد للمنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال قال المهاجم السويدي "أعتقد ذلك. لقد كان الفارق كبيرا قبل أشهر قليلة ولكنه تقلص الان. أعتقد أن علينا الحفاظ على مستوانا."
وأضاف "لو فزنا بمبارياتنا وحصدنا النقاط التي كنا ننافس عليها حينها كان الوضع سيختلف تماما ولكن حسنا.. ننظر إلى الفرق الأخرى ويحدونا الأمل في اضاعتها لنقاط."
وتوج ابراهيموفيتش بالدوري في أربع دول مختلفة خلال مسيرته التي بدأت مع مالمو في السويد عام 1999 مرورا بأياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس ولعب تحت قيادة جوزيه مورينيو - مدرب يونايتد - في انترناسيونالي كما دافع عن قميص برشلونة وميلانو.
وسجل اللاعب 392 هدفا في 677 مباراة وفاز بلقب على الأقل في كل موسم منذ عام 2001.
ويستضيف يونايتد منافسه واتفورد صاحب المركز العاشر يوم السبت المقبل.
(إعداد طه محمد للنشرة العربية - تحرير احمد عبد اللطيف)
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)