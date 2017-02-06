حقق فريق إنبي لكرة القدم تحت 17 سنة، مواليد 1999- فوزا غاليا، على مضيفه الإسماعيلي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن الجولة الأولى للتصفية النهائية لدوري الجمهورية