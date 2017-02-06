وشارك في الرحلة البحرية طلائع دول |مالي، أنجولا، السودان، مدغشقر، الصومال، بنين، جنوب السودان، أفريقيا الوسطي، مالاوي،غينيا كوناكري، السنغال، ساحل العاج، جزر القمر، نيجيريا، بالإضافة للوفد المصري |.واستمتع طلائع الدول الأفريقية برحلة |جلاس بوت| وبالشعب المرجانية والأسماك الملونة التي تتمتع بها شواطئ مدينة السلام شرم الشيخ، بالإضافة إلى تعرفهم على العديد من المعلومات عن ما يميز شواطيء شرم الشيخ والبحر الأحمر بشكل عام.يذكر أن فعاليات مبادرة تجمعنا قارة 3 انطلقت اليوم الإثنين وشهدت أولى فعالياتها جلسات تعارف بين الطلائع الأفارقة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الورش الفنية تضمنت أشغالا فنية بالخيوط على الخشب وورشا للرسم والتلوين وورش التراث.