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شباب إنبي يفوز على طنطا 3-1 في دوري الجمهورية
06
فبراير
2017
18:45 PM
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فاز فريق إنبي لكرة القدم، تحت 19 سنة، مواليد 1997، بقيادة سيد ياسين المدير الفني، اليوم الإثنين، على مضيفه طنطا، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب أولاد السيد البدوي، ضمن ختام الجولة الـ12، لبطولة دوري الجمهورية في الموسم الجديد
وأحرز أهداف إنبي: أحمد هاني ومصطفى سعد وجودة أيمن، ويقود الفريق البترولي، جهاز مكون من: سيد ياسين مديرا فنيا، وعبد الله رجب مدربا عاما، ومحمد أبو السعود مدرب حراس المرمى، والليثي مختار مديرا إداريا، ومحمود رمضان طبيبا، ومحمد مبروك أخصائي تأهيل، وصفوت سيد أخصائي تدليك.
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