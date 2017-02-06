فاز فريق إنبي لكرة القدم، تحت 19 سنة، مواليد 1997، بقيادة سيد ياسين المدير الفني، اليوم الإثنين، على مضيفه طنطا، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب أولاد السيد البدوي، ضمن ختام الجولة الـ12، لبطولة دوري الجمهورية في الموسم الجديد