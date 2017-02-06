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ميدو يطمئن على مهاجم وادي دجلة بعد إصابته بغرزتين قبل لقاء طنطا بالكأس
06
فبراير
2017
18:45 PM
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اطمأن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة على تماثل محمد شريف مهاجم الفريق للشفاء وإمكانية مشاركته بالتدريبات الجماعية للفريق استعدادا للقاء طنطا المقرر إقامته غدا باستاد الإسماعيلية بدور الـ16 بكأس مصر
وكان شريف قد تعرض للإصابة بجوار أذنه وحصل على غرزتين، بودية الفريق الدجلاوي والإسماعيلي التي أقيمت منذ أربعة أيام بمعسكر الفريق بالعين السخنة، وانتهت بفوز دجلة بهدف دون رد.يذكر أن الفريق يعسكر حاليا بالعين السخنة نظرا لقربها من ستاد الإسماعيلية استعدادا للقاء الغد.
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