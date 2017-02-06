وكان شريف قد تعرض للإصابة بجوار أذنه وحصل على غرزتين، بودية الفريق الدجلاوي والإسماعيلي التي أقيمت منذ أربعة أيام بمعسكر الفريق بالعين السخنة، وانتهت بفوز دجلة بهدف دون رد.يذكر أن الفريق يعسكر حاليا بالعين السخنة نظرا لقربها من ستاد الإسماعيلية استعدادا للقاء الغد.