كتبت- نورهان سراج: استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعثة المنتخب المصري، فور وصولها اليوم الإثنين، من الجابون

وخسر منتخب مصر أمام الكاميرون، بهدفين لهدف، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، ليحل وصيفا للبطولة.

وحرص السيسي على دعم اللاعبين قائلا: |أشكركم، أديتم ما عليكم، أسعدتم المصريين|

وتابع: |من فضلكم ارفعوا رؤوسكم، اتألم لتألمكم، بذلتم مجهودا كبيرا، وما تحقق انجاز|.

وأتم: |نقدر المجهود الذي بذلتوه، القادم أفضل وان شاء الله تحققوا أمال المصريين|.

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