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ماذا قال شريف إكرامي بعد خسارة نهائي الأمم الأفريقية؟
كتبت- نورهان سراج: أعرب شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عن حزنه بسبب خسارة الفراعنة في نهائي بطولة الأمم الإفريقية
وخسر المنتخب المصري، أمام نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاحد بنهائي الكان، ليحصد أسود الكاميرون اللقب الخامس في تاريخهم.
وكتب إكرامي عبر حسابه الرسمي على تويتر: |كم هي مؤلمة أن تري كأس أفريقيا أمامك و يرفعه غيرك، قاتلنا حتي النهاية|.
وتابع: |خسرنا البطولة نعم، و لكن ازددنا ثقه واسترجعنا الهيبة المصرية الغائبة|.
وأتم: |العوده بكأس أفريقيا يعزز المكانة التاريخية المصرية، لكن الإنجاز الحقيقي هو الوصول لكأس العالم، إن شاء الله مصر في روسيا ٢٠١٨|.
ولم يخض إكرامي أي مباراة خلال البطولة، بسبب تعرضه للإصابة قبل انطلاق المباراة الأولى للمنتخب، قبل أن يتعافى ويتواجد على دكة الاحتياط.
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