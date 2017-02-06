كتب- محمد مصطفى: وصلت بعثة المنتخب الوطني قادمة من الجابون، في تمام الواحدة ظهر اليوم الإثنين، بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت خلال الفترة من 14 يناير، حتى 5 فبراير

وأفاد مراسل مصراوي، بمطار القاهرة، أن البعثة توجهت للصالة الرئاسية بعد إخطارهم بانتظار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبعثة المنتخب، لتهنئتهم على الأداء الذي حققوه في البطولة.

وخسر المنتخب الوطني المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ليتوج الأسود بالبطولة الخامسة في تاريخهم.

وكان من المقرر أن تصل بعثة المنتخب العاشرة صباح اليوم، إلا أن الطائرة تأخرت 3 ساعات عن موعد إقلاعها المقرر.