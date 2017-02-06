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ملعب السوبر المصري يثير أزمة في الإمارات
كتب- محمد الفرماوي: أثار ملعب محمد بن زايد الذي يستضف القمة المصرية الجمعة المقبلة، جدلاً كبيراً في الإمارات، خلال الساعات الأخيرة، بسبب تصريحات نسبت لمهدي علي مدرب منتخبها الأول
ويستضيف ملعب محمد بن زايد الجمعة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.
وكان |مهدي علي| مدرب الإمارات عقد مؤتمرا صحفيا الأحد، للحديث عن مشوار فريقه في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
ونقل الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي عبر موقع التواصل الاجتماعي |تويتر| تصريحات لمدرب المنتخب قال فيها إنه نقل تدريبات الفريق لمدينة العين بسبب سوء أرضية ملعب محمد بن زايد.
وتسببت التغريدة في غضب مسؤولي نادي الجزيرة مالك الملعب، حيث قاموا بإصدار بيان رسمي أعربوا خلاله عن دهشتهم من تصريحات المدرب مطالبين بمعرفة سبب تصريحات مدرب المنتخب، ومدللين على حالة الملعب الجيدة بأنه سيستضيف |كلاسيكو العرب| بين الأهلي والزمالك خلال أيام.
وأجبر بيان نادي الجزيرة مسؤولي اتحاد الكرة الإماراتي على حذف التغريدة، ونشر تصحيح عن سوء الفهم، مشيرين إلى أن مهدي علي كان يقصد أرضية مدينة زايد الرياضية وليس ملعب محمد بن زايد.
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