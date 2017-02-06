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أبو ريدة يكشف مصير كوبر بعد خسارة نهائي الكان
06
فبراير
2017
14:14 PM
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كتبت- نورهان سراج: كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، عن مصير الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الخسارة في نهائي أمم أفريقيا
وكانت مصر قد خسرت أمام الكاميرون، بهدفين لهدف، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، مساء الاحد، ليحصد أسود الكاميرون اللقب الخامس في تاريخهم على حساب الفراعنة.
وأكد هاني أبو ريدة أن هيكتور كوبر مدرب المنتخب باق في منصبه ولن يرحل.
وقالفي تصريحات نقلها مراسل مصراوي، فور وصول بعثة المنتخب مطار القاهرة اليوم الإثنين، قادمة من الجابون: |ما فعله كوبر إنجاز كبير، المدرب سيستمر|.
وواصل: |أمامنا مشوار مهم في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2019، والبداية أمام تونس في شهر يونيو المقبل|.
وأتم: |نسعى لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا|.
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