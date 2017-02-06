ومنح الجهاز الفني، الثلاثي الدولي حرية الاختيار في التوجه إلى الإمارات اليوم عقب الوصول للقاهرة أو التوجه غدًا الثلاثاء لأبوظبي، وطالب الجهاز الفني من اللاعبين نسيان مباراة الكاميرون وأنهم قدموا ما عليهم والتركيز في لقاء السوبر.وتعود بعثة المنتخب الوطني اليوم الإثنين قادمة من الجابون بعد المشاركة في أمم أفريقيا التي توج بها الكاميرون على حساب الفراعنة بهدفين مقابل هدف.وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى الإمارات أمس الأول ببعثة تتكون من ٤٥ فردا، وتضم كلا من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى ٢٤ لاعبا اختارهم محمد حلمى المدير الفني.ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في السوبر المصري، يوم الجمعة المقبل.