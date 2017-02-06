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4 مباريات بنهائيات دوري الطائرة الممتاز.. اليوم
06
فبراير
2017
12:46 PM
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يلتقي، اليوم الإثنين، الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة محمد مصيلحي المدير الفني، بنظيره بتروجت في افتتاح لقاءات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للرجال
ومن المقرر أن يقام اللقاء الساعة 6 مساءً على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدرّاسة.وضمن لقاءات نفس الجولة، يلتقي الزمالك بقيادة نهاد شحاتة المدير الفني مع الشرقية للدخان الساعة 2 ظهرًا، وطلائع الجيش مع الطيران الساعة 4 عصرا، ويُختتم لقاءات اليوم الأول بمواجهة تجمع سموحة وسبورتنج الساعة 8 مساءً.
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