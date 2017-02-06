. عبارة أطلقتها الجماهير على |طارق حامد| محور ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب في مشوار بطولة أمم أفريقيا، والتي فاز بها الكاميرون على حساب الفراعنة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما بالأمس في الجابون.