تنقل، غدا الثلاثاء، القناة الرابعة مباراة الشرقية وطلائع الجيش من ستاد السويس، وذلك الساعة 4 عصر، كما تنقل القناة السادسة في السابعة مساءً مباراة وادي دجلة وطنطا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم