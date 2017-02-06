من مارك جليسون

ليبرفيل (رويترز) - ستعلق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الجابون بالذاكرة لفترة طويلة بعد أن قدمت لعشاق الرياضة في العالم قصة نجاح ملهمة شهدت تعديل الكاميرون تأخرها في المباراة النهائية إلى انتصار 2-1 على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز لتحرز لقبها الخامس.

وجاءت عودة الكاميرون إلى قمة كرة القدم الأفريقية على عكس التوقعات وحققت ما أرادت بتشكيلة ينقصها الخبرة بعدما غاب عنها لاعبون بارزون وضعوا أنديتهم فوق مصلحة منتخب بلادهم.

وخاض لاعبو الكاميرون البطولة في ظروف صعبة وعلى ملاعب سيئة لكنهم حصلوا في النهاية على مبتغاهم ليحققوا اللقب الأفريقي لأول مرة منذ 2002.

وعلى عكس العديد من النسخ السابقة التي عانت من غياب الاثارة والمتعة وكرة القدم الجميلة ضمنت العروض التي قدمتها الكاميرون وبعض المنتخبات الأخرى واحدة من أفضل النسخ الأخيرة.

ولم تستعد الكاميرون جيدا للبطولة بعدما أجرى المدرب هوجو بروس تغييرات شاملة على التشكيلة التي كانت تلعب بها قبل شهور.

ومنيت آماله بلطمة شديدة قبل الانطلاق بعدما رفض ثمانية لاعبين الانضمام إلى المنتخب للبقاء مع أنديتهم.

وكان هذا أول رد فعل غاضب من اللاعبين الأفارقة الذين يواجهون موقفا صعبا كل عامين يضع الولاء للنادي والمنتخب على المحك لأن توقيت البطولة يأتي في منتصف الموسم في أوروبا.

لكن سرعان ما توارى هذا الأمر بعد انطلاق البطولة مباشرة ومع سقوط العديد من المرشحين سريعا.

وواجهت الجزائر صعوبات منذ المباراة الأولى وخرج منتخب الجابون صاحب الضيافة وساحل العاج حاملة اللقب من الدور الأول وكان فوز الكاميرون بركلات الترجيح على السنغال في دور الثمانية أكبر مفاجأة.

وقال المدرب هوجو بروس عقب الفوز على مصر يوم الأحد "كان طموحنا احتلال المركز الأول أو الثاني في المجموعة والصعود لأدوار خروج المهزوم وانتظار ما ستسفر عنه الأمور وقتها. على مدار البطولة تحولنا من مجرد تشكيلة إلى أسرة واحدة."

وأضاف صعود بوركينا فاسو إلى الدور قبل النهائي والتي لم تكن ضمن الحسابات في البداية بعض الاثارة مثلما أثار تقدم منتخبات مغمورة في بطولة أوروبا العام الماضي المتعة.

وشهد التحكيم تحسنا كبيرا في دفعة معنوية أخرى لكرة القدم الأفريقية.

وستحمل الكاميرون البطلة الجديدة على عاتقها آمال كبيرة. وستستضيف النهائيات المقبلة في 2019 حيث سترغب جماهيرها العاشقة للعبة بلا ريب أن يكرر منتخبها نجاحه.

(اعداد وتحرير اشرف حامد للنشرة العربية)