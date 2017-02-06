يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الاثنين، تدريباته في الإمارات، استعدادًا لمباراة القمة المرتقبة في السوبر المصري، والتي ستجمع الفريق الأبيض مع غريمه التقليدي النادي الأهلي