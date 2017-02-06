اخبار مصر
-
رياضة
- اليوم.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الأهلي في السوبر
- الزمالك يغرم 4 لاعبين 100 ألف جنيه
- بالصور.. حزن لاعبي الزمالك بعد خسارة المنتخب
- شمايكل: ليستر سيهبط إذا لم يتطور مستواه سريعا
- لا تغيير في تصنيف الأوائل من لاعبي ولاعبات التنس
- المصريان صلاح وحجازي في التشكيلة المثالية لافريقيا
- باتريوتس يصعق فالكونز ويفوز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية
- بريطانيا تتأهل بغرابة في كأس ديفيز للتنس والأرجنتين ستنتظر
- سفير بريطانيا في القاهرة: يا ريت منتخب إنجلترا يبقى زي الفراعنة
- محمد حشيش: اللعب في نهائي أمم أفريقيا بالجابون إنجاز
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الزمالك يغرم 4 لاعبين 100 ألف جنيه
06
فبراير
2017
09:45 AM
بواسطة
قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، توقيع عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه على مصطفى فتحي وأيمن حفني وإسلام جمال وجنش لاعبى الفريق الأبيض
وجاء توقيع العقوبة على رباعي الزمالك؛ بسبب الصور التي نشروها عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» حول فقدان شيكابالا في مباراة السوبر أمام النادي الأهلي الجمعة المقبل.
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع