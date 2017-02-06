ظهرت ملامح الحزن على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بعد خسارة المنتخب الوطنى أمام الكاميرون بهدفين لهدف في الدور النهائي ببطولة أمم أفريقيا