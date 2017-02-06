(رويترز) - قال كاسبر شمايكل حارس ليستر حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه سيهبط إلى الدرجة الثانية إذا لم يتطور مستواه سريعا وذلك عقب الخسارة 3-صفر أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وحسم ليستر لقب الدوري الموسم الماضي بفضل دفاع قوي وهجوم خطير ليحقق نجاحا غير متوقع ويتوج باللقب لأول مرة.

لكن هذا الموسم يعاني خط الدفاع من تواضع كبير أمام الضغط ولم يسجل الفريق أي هدف في الدوري خلال 2017 وسط مخاوف كبيرة من الاقتراب بشكل أكبر من الهبوط.

وقال شمايكل لشبكة سكاي سبورتس "يجب أن نتطور الآن. حان الوقت لكي يساهم الجميع من أكبر إلى أصغر شخص وإذا لم نفعل ذلك سنهبط."

وفاز ليستر مرتين فقط في 15 مباراة بالدوري وتعرض لأربع هزائم متتالية ليصبح على بعد نقطة واحدة ومركزين فقط من منطقة الهبوط.

وحصد ليستر 21 نقطة في 24 مباراة بالدوري وهو أقل عدد من النقاط لحامل لقب الدوري الإنجليزي في هذه المرحلة من الموسم.

وقال شمايكل في إشارة إلى أداء فريقه "ليس جيدا بالشكل الكافي ويلخص موسمنا في الوقت الحالي. انتهى الموسم الماضي كما يرى الجميع.. هذا أمر مؤسف هذا أمر محرج."

وفي الأسبوع الماضي قال ليوناردو أولوا مهاجم ليستر إن مدربه كلاوديو رانييري خدعه وأكد أنه لن يلعب مجددا مع الفريق وسط تكهنات بأن المدرب الإيطالي فقد دعم اللاعبين.

وأكد أولوا - الذي فشل في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية - بعد ذلك أنه سيبقى "محترفا".

وقال الحارس الدنمركي شمايكل "لا أرد على تكهنات الصحف. أعرف ما يحدث بين اللاعبين ونحن مجموعة من اللاعبين ثقتهم منخفضة.. هذا موقف غير جيد."

وأكد جوزيه مورينيو مدرب يونايتد أن الموسم الماضي لن يساعد ليستر للهروب من الهبوط لكنه توقع أن ينجح رانييري في البقاء.

وقال مورينيو "إنه صاحب جائزة الفيفا لأفضل مدرب بالعام. هو يستحق. ما قدمه سيسجل في تاريخ كرة القدم لسنوات عديدة. سيتذكره الناس وسيتذكرون ليستر وهو يستحق هذا الاحترام."

وأضاف "لا يهم إن كان هذا الموسم صعبا بالنسبة لهم. دوري أبطال أوروبا جديدة على الفريق. الموقف صعب وأنا متأكد أنه سيحصد النقاط الكافية من أجل الاستقرار."

وسيلعب ليستر في الجولة المقبلة في ضيافة سوانزي سيتي الذي يحاول الهروب من الهبوط أيضا لكنه فاز ثلاث مرات في آخر خمس مباريات ويعيش حالة رائعة مع مدربه الجديد بول كليمنت.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)