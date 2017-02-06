اخبار مصر
-
رياضة
- باتريوتس يصعق فالكونز ويفوز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية
- بريطانيا تتأهل بغرابة في كأس ديفيز للتنس والأرجنتين ستنتظر
- سفير بريطانيا في القاهرة: يا ريت منتخب إنجلترا يبقى زي الفراعنة
- محمد حشيش: اللعب في نهائي أمم أفريقيا بالجابون إنجاز
- الكاميرون ترفع كأس الأمم بعد هدف متأخر من أبو بكر
- المصريون يدعمون المنتخب بهاشتاج «ارفع رأسك فوق»
- رئيس بعثة المنتخب: نعتذر للشعب المصري واللاعبون لم يقصروا
- منتخب مصر يعود إلى القاهرة في العاشرة صباحا
- جمال الشريف: هدف الكاميرون الثاني صحيح
- زوجة الحضري: مصر كلها هتستناك في المطار يا بطل
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
لا تغيير في تصنيف الأوائل من لاعبي ولاعبات التنس
06
فبراير
2017
08:22 AM
بواسطة
(رويترز) - لم يتغير ترتيب العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي ولاعبات التنس بعد صدور القائمة الجديدة للرجال والسيدات يوم الاثنين.
وبقي البريطاني آندي موراي في صدارة تصنيف الرجال واحتفظت الأمريكية سيرينا وليامز بقمة تصنيف اللاعبات المحترفات.
وفي تصنيف الرجال جاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثانيا ثم السويسري ستانيسلاس فافرينكا وبقي الإسباني رفائيل نادال سادسا واستمر روجر فيدرر بطل أستراليا المفتوحة بالمركز العاشر.
أما في تصنيف السيدات فبقيت الألمانية أنجليكه كيربر بالمركز الثاني ثم التشيكية كارولينا بليسكوفا.
وبقيت فينوس وليامز - شقيقة سيرينا - في المركز 11 بالتصنيف.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
بواسطة
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع