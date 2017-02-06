لا تغيير في تصنيف الأوائل من لاعبي ولاعبات التنس

(رويترز) - لم يتغير ترتيب العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي ولاعبات التنس بعد صدور القائمة الجديدة للرجال والسيدات يوم الاثنين.

وبقي البريطاني آندي موراي في صدارة تصنيف الرجال واحتفظت الأمريكية سيرينا وليامز بقمة تصنيف اللاعبات المحترفات.

وفي تصنيف الرجال جاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثانيا ثم السويسري ستانيسلاس فافرينكا وبقي الإسباني رفائيل نادال سادسا واستمر روجر فيدرر بطل أستراليا المفتوحة بالمركز العاشر.

أما في تصنيف السيدات فبقيت الألمانية أنجليكه كيربر بالمركز الثاني ثم التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وبقيت فينوس وليامز - شقيقة سيرينا - في المركز 11 بالتصنيف.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)