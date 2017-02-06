القاهرة (رويترز) - اختار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الثنائي المصري محمد صلاح وأحمد حجازي في التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم بعد تتويج الكاميرون باللقب يوم الأحد.

وضمت التشكيلة المثالية ثلاثة لاعبين من الكاميرون هم الحارس فابريس أوندوا والمدافع ميشيل نجادو-نجادجوي والمهاجم كريستيان باسوجوج الذي اختير أيضا كأفضل لاعب في البطولة كلها.

وكان نصيب مصر - التي خسرت النهائي 2-1 أمام الكاميرون - اثنين من اللاعبين هما حجازي مدافع الأهلي وصلاح لاعب روما.

كما اختار الاتحاد الافريقي ثنائي بوركينا فاسو شارل كابوري وبرتران تراوري والثنائي الغاني دانييل أمارتي وكريستيان أتسو إضافة إلى السنغالي كارا مبوج وجونيو كابانانجا مهاجم الكونجو الديمقراطية وهداف المسابقة برصيد ثلاثة أهداف.

ونال منتخب مصر جائزة اللعب النظيف وتسلمها الحارس والقائد عصام الحضري البالغ عمره 44 عاما والذي كان يمني نفسه بالتتويج باللقب للمرة الخامسة في مشواره بعد 1998 و2006 و2008 و2010.

وجاءت التشكيلة المثالية لكأس الأمم كالتالي:

الحارس: فابريس أوندوا (الكاميرون).

المدافعون: كارا مبوج (السنغال) أحمد حجازي (مصر) ميشيل نجادو-نجادجوي (الكاميرون).

لاعبو الوسط: شارل كابوري (بوركينا فاسو) دانييل أمارتي (غانا) برتران تراوري (بوركينا فاسو) كريستيان أتسو (غانا) محمد صلاح (مصر).

مهاجمون: كريستيان باسوجوج (الكاميرون) جونيو كابانانجا (الكونجو الديمقراطية).

(تغطية صحفية: أسامة خيري للنشرة العربية)