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باتريوتس يصعق فالكونز ويفوز بلقب دوري كرة القدم الأمريكية
06
فبراير
2017
06:22 AM
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هيوستن (رويترز) - انتفض نيو إنجلند باتريوتس وحول تأخره بفارق 25 نقطة إلى فوز مثير بلقب دوري كرة القدم الأمريكية للمرة الخامسة بعد التفوق 34-28 على أتلانتا فالكونز عقب وقت إضافي في المباراة النهائية يوم الأحد.
وبدا أن باتريوتس غير قادر على تقديم أي شيء في المباراة النهائية قبل أن يتألق ويسجل 19 نقطة في الربع الأخير ليتعادل الفريقان 28-28 ويتم اللجوء إلى وقت إضافي.
واختير المخضرم توم برادي (39 عاما) لاعب باتريوتس كأفضل لاعب في المباراة بعدما ساهم بشكل مؤثر في انتفاضة هائلة لفريقه.
ونال برادي لقب دوري كرة القدم الأمريكية لخامس مرة بينما هذه المرة الرابعة التي يتوج فيها بجائزة أفضل لاعب باللقاء النهائي.
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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