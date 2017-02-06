(رويترز) - تأهلت بريطانيا إلى دور الثمانية في كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال بشكل غريب يوم الأحد لكن الأرجنتين المدافعة عن اللقب ستكون في حاجة إلى الانتظار ليوم آخر لمعرفة نتيجة مواجهة إيطاليا بعدما تسببت الأمطار في تأجيلات في بوينس أيرس.

وفاز البريطاني كايل إدموند بأول مجموعتين وتقدم 2-1 في المجموعة الثالثة من المباراة الحاسمة قبل أن يحاول منافسه الكندي ديميس شابوفالوف البالغ عمره 17 عاما الإطاحة بالكرة بمضربه إلى المدرجات بعد احتساب نقطة في لحظة غضب.

لكن الكرة اصطدمت بوجه الحكم أرنو جباس ورغم أنه وضع الثلج على عينه فإنه لم يتمكن من استكمال اللقاء ليقرر استبعاد شابوفالوف واعتباره منسحبا.

وقال إدموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "كانت نهاية غريبة. لم أشهد شيئا من هذا القبيل سابقا."

وأضاف "كنت أملك أفضلية من الناحية النظرية لكن الأمور لا تسير نظريا. كنا نلعب على أرض صلبة ويمكن حدوث أي شيء في كأس ديفيز ولذلك أنا أشعر بسعادة كبيرة."

وستكون الأرجنتين المدافعة عن اللقب في حاجة للانتظار حتى يوم الاثنين لخوض المباراة الخامسة والأخيرة في المواجهة أمام إيطاليا.

وتأخرت الأرجنتين 2-صفر بعد اليوم الأول لكنها فازت بالمباراة الوحيدة يوم الأحد لتدرك التعادل 2-2.

وفاز كارلوس بيرلوك على باولو لورينتسي 4-6 و6-4 و6-1 و3-6 و6-3 في مباراة توقفت مرتين بسبب الأمطار. وستقام المباراة الحاسمة بين جيدو بيا وأندرياس سيبي.

وكتب بيا على تويتر "تبقى الفرصة متاحة ونحن نحتاج دعم الجميع لحصد الانتصار."

وحسمت إسبانيا وبلجيكا التأهل لدور الثمانية بعد انتهاء مباريات يوم الأحد.

وفازت بلجيكا على ألمانيا لأول مرة في تسع مواجهات بعد عرض رائع من ستيف دارسيس المصنف 58 عالميا الذي فاز على ألكسندر زفيريف - الذي يتقدم عليه بفارق 36 مركزا بالتصنيف - بنتيجة 2-6 و6-4 و6-4 و7-6 ليتقدم لبلاده 3-1 ويحسم المواجهة.

وحسمت إسبانيا التأهل بعد الفوز بمباراتي الفردي في كرواتيا إذ تفوق روبرتو باوتيستا على فرانكو سكوجور قبل أن يفوز بابلو كارينو بوستا على نيكولا ميكتيتش.

وتأهلت أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وصربيا إلى دور الثمانية يوم السبت الماضي.

وفي دور الثمانية ستلعب أستراليا مع أمريكا وصربيا مع إسبانيا وتلتقي فرنسا مع بريطانيا بينما تنتظر بلجيكا الأرجنتين أو إيطاليا وتقام المواجهات بين السابع والتاسع من أبريل نيسان المقبل.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)