ليبرفيل (رويترز) - فيما يلي مشوار منتخب الكاميرون إلى لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مصر في النهائي يوم الأحد.

* المجموعة الأولى:

- في 14 يناير كانون الثاني تعادل مع بوركينا فاسو 1-1. سجل هدف الكاميرون بنيامين موكاندجو.

- في 18 يناير كانون الثاني تغلب 2-1 على غينيا بيساو بفضل هدفي ميشيل نجادو-نجادجوي وسيباستيان سياني.

- في 22 يناير كانون الثاني تعادل مع الجابون بدون أهداف.

* دور الثمانية:

في 28 يناير كانون الثاني تغلب على السنغال 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل بدون أهداف.

* الدور قبل النهائي:

في الثاني من فبراير شباط تغلب 2-صفر على غانا بفضل هدفي ميشيل نجادو-نجادجوي وكريستيان باسوجوج.

* النهائي:

في الخامس من فبراير شباط فاز 2-1 على مصر مستفيدا من هدفي نيكولا نكولو وفينسن أبو بكر.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)