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حقائق-مشوار الكاميرون إلى لقب كأس الأمم الافريقية
ليبرفيل (رويترز) - فيما يلي مشوار منتخب الكاميرون إلى لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على مصر في النهائي يوم الأحد.
* المجموعة الأولى:
- في 14 يناير كانون الثاني تعادل مع بوركينا فاسو 1-1. سجل هدف الكاميرون بنيامين موكاندجو.
- في 18 يناير كانون الثاني تغلب 2-1 على غينيا بيساو بفضل هدفي ميشيل نجادو-نجادجوي وسيباستيان سياني.
- في 22 يناير كانون الثاني تعادل مع الجابون بدون أهداف.
* دور الثمانية:
في 28 يناير كانون الثاني تغلب على السنغال 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي ثم الإضافي بالتعادل بدون أهداف.
* الدور قبل النهائي:
في الثاني من فبراير شباط تغلب 2-صفر على غانا بفضل هدفي ميشيل نجادو-نجادجوي وكريستيان باسوجوج.
* النهائي:
في الخامس من فبراير شباط فاز 2-1 على مصر مستفيدا من هدفي نيكولا نكولو وفينسن أبو بكر.
(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)
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