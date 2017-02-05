ليبرفيل (رويترز) - أحرز البديل فينسن أبو بكر هدفا قرب النهاية ليقود الكاميرون لتعويض تأخرها بهدف والفوز 2-1 على مصر لتحرز لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم يوم الأحد.

وتفوق أبو بكر على قلبي دفاع مصر أحمد حجازي وعلي جبر ليسدد بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس المخضرم عصام الحضري في الدقيقة 88 ويمنح المنتخب الكاميروني لقبه الأول منذ 2002.

وكان محمد النني وضع مصر في المقدمة في الشوط الأول بتسديدة ذكية من زاوية صعبة قبل أن تدرك الكاميرون التعادل عبر البديل الآخر نيكولا نكولو بضربة رأس في الدقيقة 58.

وحرمت الخسارة مصر من زيادة رقمها القياسي إلى ثمانية ألقاب في البطولة القارية بعد تتويجها لآخر مرة في 2010.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)