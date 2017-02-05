صيحات استهجان ضد ميلانو في سان سيرو بعد ثالث هزيمة على التوالي

ميلانو (رويترز) - واصل ميلانو السقوط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن أنزل به هدف لويس موريل من ركلة جزاء الهزيمة 1-صفر بملعبه أمام سامبدوريا يوم الأحد وأطلقت الجماهير الغاضبة باستاد سان سيرو صيحات استهجان ضد فريقها أثناء خروجه من الملعب.

وفقد كريستيان زاباتا مدافع ميلانو الكرة في وسط الملعب ليشن سامبدوريا هجمة مرتدة انتهت بسقوط فابيو كوالياريلا داخل المنطقة إثر عرقلة من جابرييل باليتا ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وأرسل الكولومبي موريل الحارس جيانلويجي دوناروما إلى الزاوية الخاطئة ليلحق بميلانو ثالث خسارة على التوالي في الدوري وهي هزيمة تركته في المركز الثامن.

وزادت معاناة ميلانو عندما حصل خوسيه سوسا على انذارين خلال خمس دقائق ليطرد.

(إعداد أحمد الخشاب للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)