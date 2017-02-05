من ريتشارد مارتن

برشلونة (رويترز) - تلقت آمال أشبيلية في التتويج بلقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم لأول مرة منذ عام 1946 ضربة قوية بتعادله بدون أهداف بملعبه مع فياريال يوم الأحد بعدما أهدر سمير نصري ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتصدى سيرجيو أسينخو حارس فياريال لمحاولة نصري من نقطة الجزاء في الدقيقة 49 بعد اعاقة من ماريو جاسبار ضد فيتولو لاعب أشبيلية داخل المنطقة.

وألغى الحكم فيما بعد هدفا لأشبيلية سجله وسام بن يدر بداعي التسلل.

وتألق أسينخو حارس فياريال وأنقذ مرماه من ثلاث فرص خطيرة بعد ركلة الجزاء بينها تصديه لضربة رأس من مدى قريب سددها فيسنتي ايبورا قبل النهاية.

ورغم صناعة العديد من الفرص للحصول على النقاط الثلاث فإن أشبيلية بدا بعيدا عن مستواه بعد أسبوع من نهاية سلسلة انتصاراته في خمس مباريات متتالية بالهزيمة 3-1 خارج ملعبه أمام اسبانيول.

وأهدر ادريان لوبيز مهاجم فياريال فرصة خطيرة في كل شوط فيما عانى أشبيلية من أجل تشكيل خطورة مع لجوء الفريق الزائر للدفاع ليحرم منافسه من أي مساحة في الثلث الهجومي.

وظل أشبيلية في المركز الثالث برصيد 43 نقطة متأخرا بنقطتين عن برشلونة الذي فاز 3-صفر على اتليتيك بيلباو يوم السبت وثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراتان بعد تأجيل مباراته أمام سيلتا فيجو التي كانت مقررة يوم الأحد.

وقال خورخي سامباولي مدرب أشبيلية "الفريق لم يستطع الاستفادة من الفرص التي أتيحت لنا على مدار 90 دقيقة. المنافس دافع بقوة لكننا لم نسيطر بالشكل الكافي ولم نستطع حصد النقاط الثلاث."

وأضاف "فقدان نقطتين أمر محبط جدا بعد الأمل الذي كان لدينا قبل المباراة. كنا نريد الفوز بأي طريقة والتعافي من هزيمتنا الأسبوع الماضي."

وأشاد عادل رامي مدافع أشبيلية بحارس فياريال أسينخو.

وقال اللاعب الفرنسي الدولي لشبكة بي.إن سبورتس "أنا حزين للغاية بسبب هذه النتيجة لأننا هاجمنا طيلة المباراة وحصلنا على العديد من الفرص وحارس مرمى المنافس يمكنه أن يكون سعيدا لأنه ساهم في حصول فريقه على نقطة."

وتابع "نقطة واحدة اليوم ليست جيدة لكننا سنواصل العمل. افتقرنا لبعض الحظ اليوم وهذا ما في الأمر."

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)