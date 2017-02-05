(رويترز) - قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن الأيام التي كان فيها فريقه يلجأ لإضعاف منافسيه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عن طريق ضم أفضل لاعبيهم قد ولت بلا رجعة.

ولم يقم يونايتد - الذي ضم روبن فان بيرسي من ارسنال وديميتار برباتوف من توتنهام هوتسبير في الماضي - بشراء أي لاعب من صفوف منافسيه الأربعة الكبار منذ ضمه لخوان ماتا من تشيلسي في يناير كانون الثاني 2014.

وأضاف مورينيو لوسائل إعلام بريطانية "تغيرت كرة القدم خلال ثلاث سنوات منذ اعتزال اليكس فيرجسون (المدرب الأسبق للفريق). هذه هي كرة القدم الجديدة. هل تعتقدون أن بوسعي التوجه إلى توتنهام لشراء اثنين من اللاعبين لكي أقضي على فرص الفريق؟ لا استطيع."

وتابع "لا يمكن أن اتوجه إلى ارسنال واشتري اثنين من أفضل لاعبيه أو اتوجه إلى تشيلسي للقيام بالأمر ذاته...انتهى هذا العصر.

"الوضع الذي يشير إلى أن نقطة البداية لكي تصبح بطلا هي أن تهاجم منافسيك (بضم لاعبيهم) بات جزءا من الماضي هنا."

وقال مورينيو "اذا ما حصلت على لاعب من أحد الأندية الكبيرة فإنك ستحصل عليه لأن ناديه لا يريده."

وسيتوجه يونايتد - الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب - يوم الأحد لمواجهة ليستر سيتي حامل اللقب والمتعثر هذا الموسم باحتلاله المركز 16.

(اعداد وتحرير احمد عبد اللطيف للنشرة العربية)