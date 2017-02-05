30 صباحا بنادي بني سويف الرياضي بمحافظة بنى سويف، وذلك بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص والصندوق الاجتماعي للتنمية.يشارك في الملتقى 25 شركة تقدم أكثر من 2500 فرصة عمل في مجالات |الملابس والمواد الغذائية والسيارات والأمن والبلاستيك والأعلاف والتسويق الإلكتروني|، للشباب الراغب في الالتحاق بفرص عمل بالقطاع الخاص من حملة كافة المؤهلات أو بدون مؤهل.ويشارك الصندوق الاجتماعي للتنمية من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتقديم الدعم الفني والإداري والتسويقي المستمر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.قال المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة: إن السياسة العامة لوزارة الشباب تضع ضمن أولوياتها المساعدة على حل مشكلة البطالة ولابد من تعاون الجهات المعنية للوصول لعلاج مشكلة البطالة والعمل على علاجها من جذورها.وأضاف الوزير أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالشباب بعقد العديد من ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل حقيقية ومتنوعة وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى توفير وظائف غير تقليدية أمام الشباب للمؤهلات العليا والمتوسطة.