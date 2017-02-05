ويلاقى منتخب مصر نظيره الكاميروني مساء اليوم، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.وقال يوسف حمدى في تصريحات خاصة لـ|فيتو|: |مواجهة المنتخب الكاميروني في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية صعبة، وعلى المنتخب غلق المساحات أمام الأسود الكاميرونية والحد من الضربات الثابتة والركنية نظرا لإجادة لاعبي الكاميرون التعامل معها.وأضاف أن عودة محمد النني لوسط الملعب ستساعد كثيرا على إيقاف هجمات الفريق المنافس، كما أن الدفع برمضان صبحي يعد أمرا ضروريا لمهارته وإجادته في الاحتفاظ بالكرة فضلا عن مهارته لتوصيل أي لاعب تجاه المرمى.وأكد أن الحضري سيكون صمام أمان المنتخب مع لاعبي خط الدفاع، وأن المنتخب الكاميرونى يضم حارسا ممتازا.واختتم حمدى تصريحاته: |أتمنى أن ينهى المنتخب المصري المباراة لصالحه بالفوز خلال شوطى اللقاء، وعدم الوصول للوقت الإضافي وضربات الجزاء|.