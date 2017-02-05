-
رياضة
- 2500 فرصة عمل بملتقى توظيف نادي بني سويف.. الأربعاء
- يوسف حمدي: الضربات الثابتة أكبر خطر على المنتخب أمام الكاميرون
- كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد ميلاده الـ32
- «فيفا»: النداء الأخير لمصر والكاميرون قبل كأس القارات
- ميدو يكشف سر غيابه عن تحليل آخر مباراتين لمصر في إفريقيا
- موعد وقنوات ومعلقي مباريات الأحد الناري.. مصر في نهائي الكان
- 3 رحلات طيران من مطار القاهرة لنقل مشجعي المنتخب المصري إلى الجابون
- محدث - الكويت تنفي تجهيز استاد لبث مباراة مصر والكاميرون
- الأوراق الرابحة للمنتخب أمام الكاميرون «تقرير»
- المصري يواجه الإنتاج اليوم في دور الـ 16 لكأس مصر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
يوسف حمدي: الضربات الثابتة أكبر خطر على المنتخب أمام الكاميرون
أكد يوسف حمدى -لاعب الزمالك والاتحاد السكندري السابق، أن غلق المساحات والحد من الضربات الثابتة والركنية ضرورة ملحة للحد من خطورة المنتخب الكاميروني
ويلاقى منتخب مصر نظيره الكاميروني مساء اليوم، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون.وقال يوسف حمدى في تصريحات خاصة لـ|فيتو|: |مواجهة المنتخب الكاميروني في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية صعبة، وعلى المنتخب غلق المساحات أمام الأسود الكاميرونية والحد من الضربات الثابتة والركنية نظرا لإجادة لاعبي الكاميرون التعامل معها.وأضاف أن عودة محمد النني لوسط الملعب ستساعد كثيرا على إيقاف هجمات الفريق المنافس، كما أن الدفع برمضان صبحي يعد أمرا ضروريا لمهارته وإجادته في الاحتفاظ بالكرة فضلا عن مهارته لتوصيل أي لاعب تجاه المرمى.وأكد أن الحضري سيكون صمام أمان المنتخب مع لاعبي خط الدفاع، وأن المنتخب الكاميرونى يضم حارسا ممتازا.واختتم حمدى تصريحاته: |أتمنى أن ينهى المنتخب المصري المباراة لصالحه بالفوز خلال شوطى اللقاء، وعدم الوصول للوقت الإضافي وضربات الجزاء|.
التعليقات
المزيد في رياضة
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)