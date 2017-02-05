يحتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريـال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، بعد مسيرة طويلة من الإنجازات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مع ناديه ومنتخب بلاده

ونجح رونالدو في التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 4 مرات سابقة آخرها عام 2016، كما فاز بخمسة ألقاب للحذاء الذهبي كأفضل هداف في دوريات أوروبا الكبرى.وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في نادي ماديرا ثم سبورتنج لشبونة ومنه انتقل لمانشستر يونايتد قبل أن ينتقل إلى ريـال مدريد في عام 2009.