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الأوراق الرابحة للمنتخب أمام الكاميرون «تقرير»
بالرغم من الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوف المنتخب المصري خلال بطولة أمم أفريقيا بالجابون فإن منتخب الفراعنة استطاع التغلب على هذه الإصابات ووصل للمباراة النهائية للبطولة ليلاقي منتخب الكاميرون مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الجابونية ليبرفيل
ويمتلك المنتخب المصري بالرغم من الإصابات والإيقاف العديد من الأوراق الرابحة بين صفوفه وهذه الأوراق تتمثل في رباعي الهجوم عبدالله السعيد اللاعب المحوري القادر على صنع الفارق بين صفوف المنتخب.كما أن عبدالله السعيد قادر أيضًا على نقل الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية ويكون حلقة الوصل بين خط وسط المنتخب والثلاثي الهجومي والذي يتميز بخلق فرص تهديفية لزملائه مع قدرته على إحراز الأهداف بجانب بعض التكليفات الدفاعية التي يقوم بها مؤخرًا مع المنتخب بتعليمات من المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر.ومن الأوراق الرابحة أيضا بصفوف المنتخب محمد صلاح والذي يعد أحد أفضل وأسرع لاعبي البطولة، والذي يتميز بقدرته العالية على التهديف وصناعة الهجمات المرتدة للمنتخب وكذلك إيقاف تقدم مدافعي المنتخبات المنافسة خوفًا من ترك مساحات له نظرًا لسرعته الفائقة.كما يضم المنتخب بين صفوفه أحد أفضل اللاعبين بالبطولة أيضا وهو اللاعب محمود حسن تريزيجيه وهو اللاعب التكتيكي الذي يستخدمه كوبر كبديل للهجمات المرتدة في حالة مراقبة محمد صلاح خاصة ويتميز أيضا بالسرعة الفائقة والقدرة على المراوغة والتحرك بالكرة وبدونها بشكل جيد.وبرز تريزيجيه خلال مشوار البطولة بأداء واجباته الدفاعية على أكمل وجه بجانب أداء الواجب الهجومي بنفس القوة، وهو ما يجعل اللاعب لا غنى عنه بصفوف المنتخب.ومن الأوراق الرابحة أيضًا بصفوف المنتخب رمضان صبحي اللاعب صاحب المهارة الخاصة والأداء التكتيكي والبنيان القوى. ويعد رمضان هو اللاعب الوحيد بصفوف المنتخب القادر على سحب الفريق للأمام بفضل مهاراته ووقوفه على الكرة بشكل جيد يجعل المنتخب يستطيع التقاط أنفاسه من الحالة الدفاعية، وهو الأمر الذي ظهر جليا خلال لقاء نصف النهائي أمام بوركينا فاسو، فبعد نزول رمضان كبديل قبل نهاية الوقت الأصلي للقاء استطاع تشكيل خطورة على الفريق البوركيني وقلل الضغط على دفاع المنتخب.
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