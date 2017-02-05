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المصري يواجه الإنتاج اليوم في دور الـ 16 لكأس مصر
05
فبراير
2017
09:45 AM
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تقام اليوم الأحد في الرابعة عصرًا أولى مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر بين المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى على ستاد حرس الحدود بالمكس في الإسكندرية
يدخل الفريقان اللقاء ويطمحان في تحقيق الفوز للعبور لدور الثمانية للبطولة الأقدم في مصر بعدما دعم الجاهزون الفنيون صفوفهما خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضى.
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