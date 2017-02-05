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بوكيتينو: لا يزال بوسع توتنهام إحراز لقب الدوري الإنجليزي
لندن (رويترز) - عانى توتنهام هوتسبير قبل هز شباك ميدلسبره لكن مدربه ماوريسيو بوكيتينو أشاد بلاعبيه عقب الفوز 1-صفر وقال إن الفريق مستعد لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد تعادلين متتاليين مع مانشستر سيتي وسندرلاند سجل هاري كين من ركلة الجزاء ليمنح توتنهام صاحب المركز الثاني الانتصار في المباراة المئة للمدرب بوكيتينو (44 عاما) الذي خرج سعيدا.
وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي يوم السبت "هذا أمر صعب. في الأسابيع الأخيرة تابعنا مدى صعوبة التسجيل والفوز بالمباريات ونحن نحتل المركز الثاني وأبقينا على فارق النقاط التسع مع تشيلسي."
وأضاف "أنا سعيد بالأداء. نحن في موقف حيث يكون من الصعب تحقيق الفوز بالمباريات."
وكان أرسين فينجر مدرب أرسنال - الذي خسر فريقه 3-1 في ستامفورد بريدج أمام الفريق المتصدر - أكد أن تشيلسي بات على أعتاب إحراز اللقب لكن بوكيتينو قال إن توتنهام لا يزال ينافس بقوة.
وقال بوكيتينو "من الجيد وضع أهداف عالية. أنا سعيد بوجود ضغط علينا وبالقول إننا ننافس بجدية."
وأضاف "نحن كفريق مستعدون لإحراز اللقب. إذا وضعنا البعض على هذا المستوى فهذا أمر جيد أن يتم وضع الضغط علينا. أنا أتعامل مع الضغط بشكل متميز ولا توجد أي مشكلة."
وبات ميدلسبره في وضع حرج بعد الخسارة إذ يحتل المركز 15 برصيد 21 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف على ليستر سيتي وسوانزي سيتي بينما يتفوق بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.
ورغم ذلك أشاد أيتور كارانكا مدرب ميدلسبره بلاعبيه وقال "مرة أخرى أظهرنا أننا نستطيع المنافسة مع كل فريق. ومرة أخرى قدم اللاعبون عرضا رائعا."
وأضاف "يجب التفكير في أنفسنا. موقفنا يعتمد علينا. نحن نملك الكفاءة اللازمة للبقاء. يجب أن ننسى المنافسين ونتحلى بالثقة."
(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)
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