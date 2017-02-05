أنهي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن سمير كمونة، الدور الأول لدوري الجمهورية متصدرا المجموعة الأولى بعد الفوز في 7 مباريات والهزيمة في مباراتين أمام بتروجت والشرقية

ويحتل القلعة الحمراء القمة برصيد 27 نقطة ويليه إنبي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة ثم الجيش في المركز الثالث برصيد 22 نقطة ويليه بتروجت في المركز الرابع برصيد 22 ولكن بفارق الأهداف عن الجيش.ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأحد مباريات الدور الثاني للمسابقة في الموسم الجاري بعد فترة توقف دامت أكثر من أسبوعين.وجاء جدول الترتيب كالتالي: