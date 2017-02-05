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ليستر سيتي في مباراة صعبة أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي
05
فبراير
2017
07:45 AM
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يلتقي اليوم الأحد، مانشستر سيتي مع نظيره سوانزي سيتي في الثالثة والنصف عصرًا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الـ 118، ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس بترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، فيما يحتل الأخير المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة
كما يحل ليستر سيتي صاحب المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة، ضيفًا على فريق مانشستر يونايتد والذي يحتل المركز السادس بالبطولة برصيد 42 نقطة ويُعتبر أكثر فريق توج بلقب البطولة لحصوله عليها 20 مرة، على ستاد ووكرز في السادسة مساءً.
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