يلتقي اليوم الأحد، مانشستر سيتي مع نظيره سوانزي سيتي في الثالثة والنصف عصرًا على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الـ 118، ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس بترتيب البطولة برصيد 46 نقطة، فيما يحتل الأخير المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة