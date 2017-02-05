قال الكابتن ماهر همام نجم الأهلي والمنتخب السابق، أتمني تكرار سيناريو بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1986 والتي توجت بها مصر بعد الفوز على الكاميرون في النهائي 5-4 بضربات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي

وأكد همام لـ |فيتو|، أن المنتخب قادر على حصد اللقب الثامن والعودة من الجابون بالكأس، مضيفًا أن الحصول على البطولة يسعد كل المصريين بعد ابتعاد الفراعنة عن منصات التتويج منذ بطولة 2010.ويلتقي في التاسعة مساء اليوم المنتخب الوطني الأول ونظيره الكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون.