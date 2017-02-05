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أوجسبورج يلتقي فيردر بريمن اليوم بالدوري الألماني
05
فبراير
2017
07:45 AM
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يلتقي اليوم الأحد، فريق أوجسبورج مع نظيره فيردر بريمن على ملعب إمبولس آرينا في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع الــ 19 من الدوري الألماني في نسخته الــ 103، ويحتل أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، أما فيردر بريمن فيحل في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة
ويواجه آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز السابع برصيد 32 نقطة نظيره فريق دارم شتات، والذي يحتل المركز الأخير برصيد تسع نقاط فقط، على ملعب كومرزبنك أرينا في السادسة والنصف مساءً.
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