يلتقي اليوم الأحد، فريق أوجسبورج مع نظيره فيردر بريمن على ملعب إمبولس آرينا في الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات الأسبوع الــ 19 من الدوري الألماني في نسخته الــ 103، ويحتل أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، أما فيردر بريمن فيحل في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة