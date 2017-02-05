ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود، والمصري مع الداخلية، والمقاولون العرب مع القناة، والشرقية للدخان مع مصر المقاصة، وسموحة مع وادي دجلة.كما يلتقي النصر للتعدين مع الاتحاد، والجيش مع الأهلي، والإسماعيلي مع غزل المحلة، وأسوان مع فاركو، والشرطة مع الإنتاج الحربي، والشرقية مع بتروجت، وطنطا مع إنبي.