تصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور، الوافد الجديد على مسابقة القسم الثالث، قمة مجموعة القاهرة، بعد انتهاء مباريات الجولة الـ15 للمسابقة متفوقًا على أندية كبيرة مثل الشمس وإسكو والبلاستيك

ويحتل العبور قمة المجموعة برصيد 29 نقطة ويليه الشمس في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يتذيل هليوبوليس جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.كانت مواجهات الجولة الـ15 والتي أقيمت أمس السبت، أسفرت عن فوز العبور على ألماظة بهدف نظيف، والمرج على المصري القاهري بنفس النتيجة، والغابة على إسكو 2-1، والأميرية على البلاستيك 1-0، وتعادل الشمس مع التأمين 1-1، والري مع هليوبوليس 2-2.