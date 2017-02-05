يلتقي اليوم الأحد، فريق تولوز بنظيره أنجيه في الرابعة عصرًا على الملعب البلدي تولوز، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الفرنسي في نسخته الـ72، ويحتل أنجيه المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، فيما يأتي تولوز بالمركز العاشر برصيد 26 نقطة

كما يواجه فريق نانت صاحب المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة منافسه نانسي والذي يأتي بعده بأربع مراكز برصيد 24 نقطة على ملعب لا البوجوار في السادسة مساءً.وتُختتم مواجهات اليوم من الدوري الفرنسي بمباراة فريق سانت إيتيان صاحب المركز الخامس بترتيب البطولة برصيد 33 نقطة مع نظيره ليون الذي يأتي قبله بمركز واحد برصيد 37 نقطة على ملعب جيوفروى جيشار في العاشرة مساءً.