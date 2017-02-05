يلتقي اليوم الأحد، فريق إشبيلية مع نظيره فياريـال في الواحدة ظهرًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني في نسخته الـ86، ويحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما يأتي الأخير بالمركز السادس برصيد 34 نقطة