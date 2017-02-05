وفاز فريق الرجاء على مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الرجاء رصيده للنقطة 41 ويتجمد رصيد مياه البحيرة عند 9 نقاط.وفاز فريق حرس الحدود على نظيره فاركو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بهذه النتيجة يرتفع رصيده إلى |37| نقطة في المركز الثالث، بينما يظل فاركو بالمركز الخامس برصيد |31| نقطة.وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة واتحاد نبروه، بتلك النتيجة يرتفع رصيد غزل المحلة للنقطة 30 ويصل رصيد نبروه إلى النقطة 28.وحقق الحمام مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه فوزا مثيرا على الأوليمبي بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع الحمام رصيده للنقطة 19 ويتجمد رصيد الأوليمبي عند 26 نقطة.وتعادل ألعاب دمنهور بدون أهداف مع نظيره الحرية ليرتفع رصيد دمنهور للنقطة رقم 27 ويرتفع رصيد الحرية للنقطة 22.وفاز شربين بهدفين دون رد على صيد المحلة، ليرفع شربين رصيده للنقطة 19 ويتجمد رصيد الصيد عند 10 نقاط.وحقق كوم حمادة فوزا صعبا بهدف دون رد على فريق بدر ليرفع كوم حمادة رصيده من النقاط للنقطة 27 ويتجمد رصيد بدر عند 11 نقطة.