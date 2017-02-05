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المنصورة يواجه دكرنس في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني
05
فبراير
2017
03:45 AM
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تنطلق اليوم الأحد، مباراة المنصورة مع دكرنس في الجولة التاسعة عشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة بحري والتي تقام في الثانية ونصف عصرا على ملعب شربين
يدخل أبناء المنصورة المباراة برصيد 23 نقطة، بينما يدخل دكرنس المباراة برصيد 11 نقطة.وكانت مباريات المجموعة أقيمت أمس السبت وتصدر البلدية المجموعة برصيد 44 نقطة.
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