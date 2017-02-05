يقام اليوم الأحد، العديد من المباريات القوية أهمها لقاء منتخب مصر مع الكاميرون بنهائي أمم أفريقيا وغيرها من دوريات أوروبا

وتستعرض فيتو مواعيد أبرز المباريات... كأس الأمم الأفريقية - الجابون:مصر مع الكاميرون (النهائـــــــــي) 9:00مساء الدوري الإنجليزي الممتاز: مانشستر سيتي مع سوانزي سيتي 3:30 عصراليستر سيتي مع مانشستر يونايتد 6:00 مساء الدوري الإسباني الدرجة الأولى:إشبيلية مع فياريال 1:00 ظهراسبورتينج خيخون مع ديبورتيفو ألافيس 5:15 مساءريـال سوسييداد مع أوساسونا 7:30 مساء الدوري الإيطالي:ميلان مع سامبدوريا 1:30 ظهرا أتلانتا مع كالياري 4:00 عصراكييفو فيرونا مع أودينيزي 4:00 عصراجنوى مع ساسولو 4:00 عصراإمبولي مع تورينو 4:00 عصرابيسكارا مع لاتسيو 4:00 عصراباليرمو مع كروتوني 7:00 مساءيوفنتوس مع إنتر ميلان 9:45 مساء الدوري الألماني الدرجة الأولى:أوجسبورج مع فيردر بريمن 4:30 مساءآينتراخت فرانكفورت مع دارم شتات 6:30 مساء