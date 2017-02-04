أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المشرف على فريق الكرة، تخصيص غرفة للاستشفاء والتدليك وذلك بالتنسيق مع إدارة فندق الإقامة في الإمارات

كانت بعثة الزمالك وصلت إلى الإمارات ببعثة تتكون من ٤٥ فردا وتضم كلا من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى ٢٤ لاعبا اختارهم محمد حلمى المدير الفني.ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم 10 فبراير الجاري بالسوبر المصري.