يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسات استشفاء قبل تناول العشاء اليوم بفندق الإقامة بالإمارات وذلك بعد قرار الجهاز الفني بإلغاء مران اليوم

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى الإمارات ببعثة تتكون من ٤٥ فردا وتضم كلا من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى ٢٤ لاعبا اختارهم محمد حلمى المدير الفني.ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم 10 فبراير الجاري بالسوبر المصري.