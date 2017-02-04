أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، المشرف على فريق الكرة، أن بعثة الفريق الأبيض توجهت إلى فندق الإقامة بالإمارات وتم التسكين

وأشار أحمد مرتضى إلى أن البعثة الزملكاوية شهدت تأمينا مكثفا من قبل الشرطة الإماراتية قبل التوجه إلى فندق الإقامة.وكان فريق الزمالك وصل إلى الإمارات ببعثة تتكون من ٤٥ فردا، وتضم كلا من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى ٢٤ لاعبا اختارهم محمد حلمي المدير الفني.