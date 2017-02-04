(رويترز) - هز ماركوس الونسو الشباك بضربة رأس قوية وأضاف ايدن هازارد هدفا اخر بعد عمل فردي رائع قبل أن يضع سيسك فابريجاس الكرة داخل الشباك من فوق الحارس بيتر تشك ليحقق تشيلسي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم فوزا مستحقا 3-1 على ارسنال يوم السبت.

وزاد تشيلسي الفارق مع منافسه اللندني وبقية ملاحقيه إلى 12 نقطة بأداء قوي باستاد ستامفورد بريدج.

وقفز الونسو أعلى من هيكتور بيلرين ليلعب الكرة برأسه داخل الشباك في الدقيقة 13 وفي بداية الشوط الثاني تلقى هازارد الكرة بعد منتصف الملعب بقليل وتفوق على فرانسيس كوكلين ثم راوغ لوران كوسيلني قبل أن يسدد في الشباك أثناء محاولة شكودران مصطفي التدخل.

وتفوق تشيلسي على ارسنال - الذي شاهد مدربه ارسين فينجر المباراة من المدرجات بسبب إيقافه - وأهدى الحارس تشك الهدف الثالث لفابريجاس عندما فشل في إبعاد الكرة لتصل إلى اللاعب الاسباني الذي وضعها داخل الشباك الخالية.

وأحرز البديل اوليفييه جيرو هدف ارسنال الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية - تحرير أحمد ماهر)