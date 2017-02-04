كتب - محمد يسري مرشد:وجه الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت بإقامة شاشة عرض عملاقة فى استاد الكويت لعرض نهائى بطولة الأمم الإفريقية بين مصر والكاميرون التى تقام فى التاسعة من مساء الأحد

ويرعي الشيخ نواف الأحمد ولي العهد هذا التوجيه فى السابقة الأولي من نوعها فى دولة الكويت التى تقام فيها شاشة عرض للوافدين لمشاهدة مباريات بلادهم .

وتبلغ سعة استاد الكويت نحو 20 ألف متفرج وسبق وأن استضاف العديد من المباريات الدولية والأحداث الهامة.









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